A Modena il sesto Memorial Carlo Petrini

ROMA, 22 GIU - Il 24 giugno a Modena alla polisportiva San Faustino si terra' il sesto memorial Carlo Petrini, dedicato ad un ex calciatore degli anni 70/80, deceduto il 16 aprile 2012, organizzato da Fabio Bonci e Dario Spagnoli con la collaborazione della World Child e la Panathlon di Modena. Petrini ha dedicato gli ultimi anni della sua vita, a denunciare le malefatte del calcio italiano di cui era stato protagonista. Doping, scommesse, eccessi, tutto quello che nel calcio si fa ma non si dice. Ha scritto il primo libro autobiografico "Nel fango del dio pallone" in un momento particolare della sua vita, dopo il dramma della morte del figlio Diego, momento che ,dopo aver toccato il fondo come uomo, lo ha portato a rialzarsi, a chiedere scusa, a gridare gli errori fatti, a guardarsi allo specchio per ritrovare un Carlo che meritasse un po' di rispetto. Dopo Nel fango del dio pallone, sono seguiti altri nove libri, piece teatrali, documentari e tanti interventi sopratutto nelle scuole.