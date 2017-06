Europei U21: Pellegrini, destino in mano

ROMA, 22 GIU - "Abbiamo ancora la possibilità di passare il turno e sappiamo che dipende da noi perché vincendo 3-1 saremmo sicuri della qualificazione. Da parte di tutti noi c'è una voglia incredibile di andare avanti in questo torneo". Lorenzo Pellegrini si fa portavoce così della voglia di riscatto dell'Italia Under 21, dopo lo scivolone con la Repubblica Ceca che ha compromesso il cammino degli azzurrini nell'europeo di categoria. "E' vero che abbiamo commesso alcuni errori, ma abbiamo creato almeno 7/8 occasioni - sottolinea il centrocampista del Sassuolo -, mentre loro hanno segnato tre gol facendo tre tiri in porta. Dovevamo essere più cinici e cattivi e con la Germania non dovremo commettere gli stessi errori, anche perché è la nostra ultima chance per andare avanti".