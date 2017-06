'Eliminazione U21 sarebbe doccia gelata'

ROMA, 22 GIU - Contro la Germania per l'ultimo match della fase a gironi gli Azzurrini "devono tirare fuori una prestazione maiuscola, perché altrimenti sarebbe veramente una doccia gelata in considerazione delle aspettative che c'erano. Ma aspettiamo ad essere pessimisti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione della finale di Coppa del mondo di tiro con l'arco, commenta così la sconfitta dell'Italia contro la Repubblica Ceca agli Europei Under 21 di calcio che complica i discorsi di qualificazione alle semifinali per la squadra di Luigi Di Biagio