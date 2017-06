Cragno torna al Cagliari

CAGLIARI, 22 GIU - Il Benevento non ha esercitato il diritto di riscatto e da oggi il portiere Alessio Cragno - attualmente impegnato agli Europei in Polonia con l'Under 21 - è di nuovo un giocatore del Cagliari. Su di lui c'erano tante big, ma il suo futuro ora sarà rossoblù: il club di Tommaso Giulini punterà sul portiere acquistato due anni fa dal Brescia e protagonista quest'anno nella promozione del Benevento in Serie A. Per il Cagliari si tratta di una scommessa vinta: Cragno era stato ceduto in prestito dopo la retrocessione in B di due stagioni fa. Con Zeman era partito addirittura titolare, ma poi, dopo l'arrivo a gennaio del più esperto Brkic, era stato girato in prestito alla Virtus Lanciano e poi al Benevento. Proprio la stagione con i campani, culminata con la promozione in A, ha attirato l'attenzione su di lui convincendo anche il ct della Nazionale maggiore Giamperio Ventura a chiamarlo per degli stage.