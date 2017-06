Trapani, Calori confermato allenatore

TRAPANI, 22 GIU - Sarà Alessandro Calori a guidare il Trapani nella stagione 2017/2018. Calori, che ha assunto la guida tecnica della squadra il 2 dicembre dello scorso anno ha raggiunto l'accordo con la società granata: per lui un contratto biennale. Venticinque gare sulla panchina del Trapani, 33 punti realizzati, frutto di nove vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte, Alessandro Calori assieme alla squadra è stato protagonista di una rimonta incredibile nello scorso campionato in serie B, sfumata per un soffio: ad appena 13 punti a fine girone d'andata, il Trapani nella seconda parte del campionato ha avuto un ruolino di marcia eccezionale con 31 punti realizzati e 32 reti segnate, che ne hanno fatto l'attacco più prolifico della serie B nel girone di ritorno.