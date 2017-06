Panini celebra protagonisti campionato

ROMA, 22 GIU - La Panini omaggia i protagonisti dei campionati di Serie A e B appena conclusi con cinque figurine extra. La prima, fa sapere la Casa modenese, è dedicata alla Juventus campione d'Italia e riproduce la prima pagina della "Gazzetta dello Sport" dello scorso 22 maggio, uscita dopo il sesto scudetto consecutivo bianconero. Altre due figurine sono per le tre promosse in Serie A: la Spal, vincitrice del campionato cadetto, e poi, su un'unica figurina, Verona e Benevento. Le ultime due figurine sono riservate a due campioni della Roma: il bosniaco Edin Dzeko, capocannoniere, e Francesco Totti, ritratto in occasione della festa d'addio allo stadio Olimpico. Queste cinque figurine extra della collezione "Calciatori 2016-2017" completano la sezione "Film del campionato", che sintetizza i momenti salienti dell'ultima stagione, dall'inizio ai verdetti finali. Saranno distribuite in omaggio sabato 24 giugno in una bustina abbinata a "SportWeek", settimanale della "Gazzetta dello Sport".