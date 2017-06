Il Parma passa al gruppo cinese Desports

ROMA, 22 GIU - Dopo aver acquisito nei giorni scorsi il 30% del pacchetto azionario del Parma Calcio 1913 è imminente il passaggio del club emiliano, fresco di promozione in Serie B, al gruppo cinese Desports. L'operazione è stata di fatto confermata dall'attuale vicepresidente della società Marco Ferrari, che ha spiegato come la finalizzazione dell'operazione è prevista per la prima settimana di luglio. Il gruppo presieduto da Jiang Lizhang, già proprietario del club spagnolo del Granada, salirà quindi al 60% di quello gialloblù. Desports, inoltre, è quotato alla Borsa di Shanghai ed ha acquisito i diritti per la diffusione in Cina di Champions ed Europa League per il triennio 2018-2021.