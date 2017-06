Vecchioni, Donnarumma non ha colpe

ROMA, 22 GIU - "Nel caso Donnarumma ci sono eccessi da una parte e dall'altra; d'altronde, ci sono figuri orribili in giro e sapete di cosa sto parlando". Lo ha detto Roberto Vecchioni, cantautore e tifoso interista, ospite del programma di Rai Radio1 "Un giorno da pecora". Quando parla di figuri orribili, gli hanno poi chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, si riferisce ai procuratori? "Ecco - ha confermato Vecchioni - E i ragazzi ci cascano dentro; Donnarumma non ha nessuna colpa". Quindi, è stato fatto notare che il cognome Donnarumma ha la stessa metrica del titolo del celebre brano "Samarcanda" e Vecchioni ha accettato di cantarne una strofa. "Non è poi così lontano Donnarumma", ha intonato Vecchioni per poi precisare che però "lo cantano quelli del Manchester o del Real Madrid...".