Palermo, Lupo ds e Tedino allenatore

PALERMO, 22 GIU - Il Palermo ha scelto: il direttore sportivo sarà Fabio Lupo e l'allenatore della prima squadra Bruno Tedino. Lupo, classe 1964, dopo avere vestito da calciatore le maglie di Bari, Ancona ed Avellino, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo a Giulianova, ad Ascoli, a Manfredonia e a Torino. E' stato inoltre il responsabile tecnico del settore giovanile della Sampdoria e dirigente di Juve Stabia e Teramo. Tedino, classe 1964, dopo un breve percorso da calciatore ha iniziato nella seconda metà degli anni '80 la sua carriera da tecnico, allenando nel vivaio di Treviso, Conegliano e Venezia. Successivamente, esperienze in prima squadra con il Novara, la Pistoiese, il Sudtirol e la Sangiovannese, fino a ricoprire il ruolo di commissario tecnico delle selezioni under 16 ed under 17 della Nazionale italiana. In questa stagione ha condotto il Pordenone fino alla semifinale play-off della Lega Pro.