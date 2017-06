Europei U.21: Repubblica ceca-Italia 3-1

ROMA, 21 GIU - Repubblica ceca batte Italia 3-1 in un incontro della seconda giornata dell'Europeo Under 21 di calcio (gruppo C), giocato a Tychy (Polonia). "Non tutto è compromesso, ma certo ora la situazione è complicata - Gigi Di Biagio non si nasconde dietro le parole nell'analizzare la sconfitta della sua Under - Nel primo tempo abbiamo sofferto il pressing - ha detto il tecnico, interpellato a caldo su Raiuno - Merito loro, mentre noi non siamo stati veloci. Poi siamo rientrati in partita in un momento complicato, ma non abbiamo tenuto l'ordine. Ora dobbiamo recuperare le energie e pensare alla partita con la Germania di sabato.