Berlusconi, non giudico nuovo Milan

MILANO, 21 GIU - "Non mi permetto di dare alcun giudizio sulla nuova gestione del Milan, spero che agiscano nel modo migliore per il bene della squadra, per rafforzare il Milan": così Silvio Berlusconi, intervistato da Telelombardia, ha risposto a chi gli chiedeva una valutazione sui primi mesi della gestione Milan senza di lui. "Il Milan deve farsi onore in Italia e in Europa. Io sono e sarò sempre un tifoso del Milan - ha aggiunto - Quando mio padre mi portava allo stadio, mi insegnava che dopo ogni vittoria bisognava prepararsi a una nuova sfida e, dopo ogni sconfitta, bisognava risollevarsi e lottare per vincere di nuovo".