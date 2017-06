Alessandria non rinnova contratto Pillon

ALESSANDRIA, 21 GIU - Bepi Pillon non siederà sulla panchina dell'US Alessandria Calcio 1912 nel prossimo campionato di Lega Pro. Lo ha reso noto la società che, in una nota pubblicata sul suo sito internet, comunica "che il contratto con mister Pillon non sarà rinnovato". Il club, che ha mancato la serie B perché sconfitta nella finalissima dei playoff dal Parma, "ringrazia il tecnico per la qualità dell'impegno profuso sotto il profilo umano e professionale". Tra i nomi in lizza per sostituire Pillon c'è quello di Cristian Stellini, allenatore della Primavera del Genoa.