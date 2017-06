Bresci, LND dispone 1'raccoglimento

ROMA, 21 GIU - Per commemorare la scomparsa del vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti Fabio Bresci, morto in nottata dopo una grave malattia, sarà osservato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare organizzate nel fine settimana nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e per le gare delle finali dei Campionati Giovanili. Lo rende noto la stessa Lega Nazionale Dilettanti.