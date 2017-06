Basket: Gentile escluso dagli Europei

MILANO, 21 GIU - Alessandro Gentile è stato escluso dal ct della Nazionale Ettore Messina dalla lista dei giocatori che prenderanno parte ai prossimi Europei, in programma tra Israele e Turchia tra fine agosto e metà settembre. Lo annuncia lo stesso giocatore su Instagram, augurando ''buona fortuna'' ai compagni: ''Ho giocato per la Nazionale ogni singola estate da quando avevo 15 anni. Per me è sempre stato motivo di orgoglio e un grande onore. Mi dispiace non poterci essere. È una decisione che accetto come stimolo e motivazione per il futuro dopo una stagione personalmente molto complicata. Farò il tifo davanti alla tv''. Gentile arriva da una stagione particolarmente negativa, tra le tensioni con Repesa all'Olimpia e il doppio trasferimento al Panathinaikos prima e all'Hapeol Gerusalemme poi. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione sul suo futuro: difficile la sua permanenza all'EA7 Milano nonostante un anno di contratto rimasto.