Ternana ceduta a Università Unicusano

TERNI, 21 GIU - La Ternana calcio passa dalla famiglia Longarini all'Università telematica Unicusano. La notizia è stata ufficializzata con una lunga lettera apparsa sul sito ufficiale della società. "Cari amici ternani è arrivato purtroppo il momento di lasciarsi anche se resterò sempre legato ai colori rossoverdi", ha scritto Simone Longarini. "Io e la mia famiglia - ha aggiunto -, abbiamo lavorato a lungo per questi colori. Una volta presa la decisione di uscire dal mondo del calcio ho continuato ad impiegarmi senza sosta per garantire un futuro roseo alla Ternana. La mia famiglia non ha cercato alcun ritorno economico per gli investimenti fatti, l'unico principio ispiratore di questa operazione è stato esclusivamente la ricerca della serietà e della solidità economica dell'acquirente per garantire il futuro della società. Questo principio ispiratore - ha sottolineato Longarini - ci ha portato, come già annunciato, a scegliere la Università Cusano".