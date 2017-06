Psg ha 220 mln per mercato, idea CR7

ROMA, 21 GIU - Il Paris Saint Germain ha pronti 220 milioni di euro per il mercato e rinforzare la squadra: obiettivi del club parigino, secondo quanto scrive oggi L'Equipe, sono Cristiano Ronaldo e l'attaccante del Monaco Kylian Mbappe. Secondo il quotidiano francese, il Psg è pronto a sborsare una cifra tra i 100 e i 150 milioni di euro per assicurarsi Cristiano Ronaldo, una cifra inferiore a quella che il Real vorrebbe per cedere il portoghese. Sul taccuino dell'emiro del Qatar c'è anche il 18enne Mbappè, nel mirino dei club più ricchi di mezza Europa e quotato oltre i 100 milioni di euro.