Cessione Pogba: inchiesta Fifa su Juve

ROMA, 21 GIU - La Fifa sta svolgendo un'inchiesta disciplinare sulla Juventus per la cessione di Paul Pogba nel 2016 per la cifra record di 105 milioni di euro, ma non sul Manchester United, club che si assicurò il francese. Le presunte violazioni potrebbero riguardare le cosiddette norme Fifa sulle terze parti, introdotte nel maggio 2015, che vietano la presenza di quote del cartellino di un giocatore in mano, appunto, ad una terza parte. Di quei 105 milioni, spiega il libro di recente uscita dello "Spiegel" "Football Leaks", 27 andarono all'agente di Pogba Mino Raiola e alla sua società Topscore Sports Limited, secondo un accordo firmato con il dg bianconero Giuseppe Marotta prima della vendita del giocatore. Il Manchester, a sua volta, concordò con l'agente il pagamento di 19,4 milioni in 5 rate entro il settembre 2020. E a questi si aggiunse il compenso dello stesso Pogba per il suo procuratore: altri 2,6 milioni, arrivati dal Manchester e versati all'agenzia di Raiola Uuniqq Sarl, con sede nel Principato di Monaco.