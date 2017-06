Europei U21, Serbia-Macedonia 2-2

ROMA, 20 GIU - Serbia-Macedonia 2-2 (1-0) in una partita valida per la seconda giornata del gruppo B dell' Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia. Serbi in vantaggio al 24' pt con Gacinovic. Nella ripresa la Macedonia perviene al pareggio al 19' con un rigore di Bardhi e poi effettua il sorpasso al 38' con Gjorgjev. Al 45' il definitivo 2-2 ad opera di Djurdjevic. E' il primo punto per entrambe le formazioni, sconfitte nella giornata d'esordio.