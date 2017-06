Di Biagio, attenti a ripartenze Rep.Ceca

ROMA, 20 GIU - "Sono rimasto stupito dalla maturità di Donnarumma, è un giocatore che trasmette tranquillità, è lui che scherza con noi": così il tecnico dell'Under 21, Luigi Di Biagio, alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca di Patrick Schick, seconda partita degli Azzurrini all'Europeo di Polonia. E' proprio Il giocatore della Samp Patrick Schick è, secondo Di Biagio, uno dei principali 'pericoli' della formazione ceca. ''Lo conoscete tutti - le parole del tecnico - Lo paragono a Lamela con struttura da attaccante. Sarà importantissimo vincere per poi riposare - ha aggiunto Di Biagio - ho dei giocatori da valutare che non hanno ancora recuperato. Bisognerà stare attenti alle ripartenze dei cechi. Inoltre fanno un pressing incredibile, non soltanto sul portiere: qualora ci venissero a pressare alti troverebbero comunque un giocatore come Donnarumma che trasmette tranquillità al reparto ed è bravo con i piedi. Gigio mi ha stupito per la sua maturità, è lui che scherza con noi", ha aggiunto il tecnico.