Genoa, dall'Avellino acquistato Omeonga

GENOVA, 20 GIU - Operazione per il futuro in casa Genoa. La società rossoblù ha infatti concluso un accordo con l'Avellino per l'acquisto del giovane centrocampista belga di origine congolese Stephane Omeonga. Omeonga ha disputato in questo campionato 30 partite in serie B ed è arrivato in Irpinia dall'Anderlecht. Non vestirà però subito la maglia rossoblù ma rimarrà ancora per una stagione con i biancoverdi campani. Nell'ambito dell'operazione sono stati definiti anche i prestiti del portiere Ujkani, nell'ultimo campionato in prestito al Pisa e dell'attaccante Raul Asencio che dopo l'ottima stagione con la Primavera genoana sosterrà la sua prima esperienza in un campionato professionista.