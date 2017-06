Inter-Borja Valero, è quasi fatta

MILANO, 20 GIU - Incontro tra Inter e Fiorentina per definire il passaggio di Borja Valero in nerazzurro. Il ds viola Pantaleo Corvino è arrivato questo pomeriggio a Milano e nelle prossime ore dovrebbe vedere l'omologo nerazzurro Piero Ausilio per trovare l'intesa sul futuro del centrocampista spagnolo. L'Inter avrebbe già l'accordo con il giocatore, ora si cerca quello con la Fiorentina. L'Inter è pronta ad offrire 5 milioni di euro, mentre Corvino punta ad ottenere almeno 7 milioni.