Roma: imbrattato murale di Totti

ROMA, 20 GIU - Il murale dedicato a Francesco Totti in via Licia, a Roma, è stato imbrattato con bombolette spray da ignoti nella notte tra domenica e lunedì: lo raccontano alcuni residenti della zona di Porta Metronia. Nelle ore successive è arrivata la risposta dei suoi sostenitori, scritta sul lato destro del disegno rovinato: "Tu, laziale che rovini quest'opera, vergognati! Forza Roma, c'è solo un Capitano! 10". Il murale imbrattato, che raffigura il capitano giallorosso di spalle con la maglia numero 10 e con sopra la scritta "In difesa di un amore aeterno", era stato disegnato in occasione della sua ultima partita con la maglia della Roma, il 28 maggio scorso allo stadio Olimpico.