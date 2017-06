Palermo: Zamparini indagato? Atto dovuto

ROMA, 20 GIU - "In riferimento a quanto riferito dagli organi di stampa su Maurizio Zamparini indagato, la società intende fare chiarezza sulle motivazioni". Lo scrive il Palermo Calcio in una nota dove si precisa: "Alla chiusura annuale della dichiarazione dell'Iva 2014, la società, essendo in difficoltà di liquido, ha chiesto e ottenuto di rateizzare l'importo Iva non pagato per 1.884.578 euro e l'Agenzia delle Entrate ha concesso la rateizzazione con 20 rate da 104.320,42 euro cadauna, per un importo complessivo con interessi e sanzione di 2.086.408,56 euro. Ad oggi sono state pagate 9 rate per un importo di euro 938.883,94. Si precisa, inoltre, che l'indagine della Procura di Palermo è un atto dovuto".