Maradona, Dani Alves? Un povero idiota

ROMA, 20 GIU - "È un idiota, fa 28 cross e ne azzecca quattro: Cafu e Maicon sì che erano terzini...". Diego Armando Maradona risponde a muso duro a Dani Alves e lo copre di insulti dopo le critiche ricevute. Al terzino brasiliano della Juventus, che lo aveva criticato per il gol di mano all'Inghilterra al Mondiale '86, l'ex Pibe de oro ha replicato in un'intervista con la tv argentina TyC. "Poveraccio: sta in una zona del campo dove non si gioca a calcio, al massimo qualche cross e tanti falli - ha aggiunto Maradona - Ma se continuiamo a parlare di questo stupido, mi alzo e me ne vado". Per Dani Alves, intanto, pare inevitabile la rottura con i bianconeri, anche in seguito alle sue frasi sul destino di Paulo Dybala (aveva detto, tra l'altro, che il giovane argentino un giorno dovrà lasciare la Juventus se vorrà migliorarsi). "Torno qui per purificare la mia felicità - ha scritto via social il brasiliano pubblicando una foto di lui nella casa natia - Non ho bisogno di soldi o applausi, solo di salute e tanto entusiasmo".