Bucchi nuovo allenatore del Sassuolo

ROMA, 20 GIU - Cristian Bucchi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato la società che, dopo la firma del contratto, ha ufficializzato l'ingaggio del giovane tecnico ex Perugia. Sarà presentato domani, prima alla stampa, poi al pubblico con un incontro previsto alle 21 in piazzale Roverella. Ex attaccante che ha giocato in moltissime squadre fra Serie A e B, 40 anni, Bucchi ha allenato nella stagione appena conclusasi il Perugia in B, in un campionato finito con l'eliminazione ai playoff per mano del Benevento.