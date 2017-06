Barcellona: massimo 80 mln per Verratti

ROMA, 20 GIU - Il destino di Marco Verratti, descritto come sempre più determinato a lasciare il Paris Saint-Germain, continua a tener banco fra i titoloni di radiomercato. In Spagna, i quotidiani "Mundo Deportivo" e "Sport" escono oggi con una prima pagina che riporta a caratteri cubitali il numero di milioni che il Barcellona sarebbe disposto a versare per il centrocampista azzurro: 70 il primo, 80 il secondo. Stabilendo quindi un limite alle somme che sono circolate in questi giorni, anche a tre cifre. "Mundo Deportivo", infatti, ricorda come tre anni fa il club blaugrana abbia pagato 82 milioni Luis Suarez, un attaccante da classifica cannonieri. E supporta la tesi confrontando le valutazioni di altri centrocampisti che hanno o stanno animando il mercato: da Bernardo Silva a Seri, ad André Gomes, già al Barcellona. A tutto c'è un limite, insomma.