Figlio di Madonna preso dal Benfica

ROMA, 19 GIU - La popstar Madonna si trasferisce in Portogallo al seguito del figlio, promessa del calcio. Secondo quanto scrive il Daily Mail, la popolarissima cantante ha deciso di trasferirsi a Lisbona per stare vicina a David Banda, originario del Malawi e adottato nel 2011. Dopo aver effettuato dei provini per il Benfica ha impressionato osservatori e dirigenti al punto da convincerli a tesserarlo per il settore giovanile. Così Madonna ha deciso di seguire da vicino la carriera del ragazzo e ha già trovato casa nella zona di Sintra, una mega-villa da 3.300 metri quadrati pagata 6,5 milioni di euro, per non stare lontana dalla sede degli allenamenti degli 'Encarnados'. Quando ne avrà bisogno, volerà in America o dove la porteranno gli impegni di lavoro, ai quali comunque avrebbe deciso di dedicarsi con meno frequenza di prima.