Gandini, lavoriamo per Roma più forte

ROMA, 19 GIU - "Sicuramente la squadra ha fatto molto bene, la stagione della Roma è stata da otto. Per l'eccellenza ci stiamo attrezzando. Monchi sta lavorando per dare a Di Francesco una squadra che gli permetta di esprimere al meglio il suo calcio". Così l'amministratore delegato giallorosso, Umberto Gandini. "Non credo sia necessario rivoluzionare una squadra che è arrivata seconda in campionato, quindi ci saranno degli aggiustamenti sia in entrata sia in uscita" aggiunge il dirigente senza sbilanciarsi sulle prossime mosse di mercato del ds spagnolo: "Pellegrini? A oggi non è un giocatore della Roma ma del Sassuolo, ogni cosa a suo tempo. Faremo quello che dobbiamo fare e siamo convinti che metteremo i tasselli al posto giusto per fare una Roma ancora più competitiva per raggiungere alti livelli sia nazionali che internazionali". In Olanda intanto sono sicuri che il prossimo rinforzo per Di Francesco sarà Rick Karsdorp, laterale destro classe 1995 del Feyenoord.