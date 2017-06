U21: Chiesa,papà mi da i giusti consigli

ROMA, 19 GIU - "Il primo messaggio che mi è arrivato è stato quello di mamma". Federico Chiesa, pur entrando al 20' della ripresa, domenica sera si è ritagliato il ruolo di assist-man nel 2-0 dell'Italia contro la Danimarca, all'Europeo Under 21. Suo il passaggio per la rete di Petagna. Sulle spalle l'ala della Fiorentina ha il 20 di papà Enrico: "Mi dà i consigli giusti - ha detto il giocatore in conferenza stampa - Lui ha avuto un percorso diverso dal mio, in Serie A ci è arrivato a 24 anni". Federico, invece, l'ha già conosciuta e ne compirà 20 ad ottobre.