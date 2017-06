Milan, Curva Sud 'consiglia' Donnarumma

MILANO, 19 GIU - "Crediamo possa ancora esserci la possibilità di rifarsi" per Gianluigi Donnarumma "ma è ormai legata all'estromissione dai suoi affari di chi lo ha spinto a farsi del male, rovinandogli l'immagine". Questa la presa di posizione della Curva Sud del Milan, che ancora una volta punta il dito contro Mino Raiola, il procuratore a cui gli ultrà imputano la decisione del portiere di non rinnovare il contratto. "Sappiamo - scrive la Curva - che negli ultimi giorni deve essere stato difficile per il ragazzo difendersi dalle migliaia di critiche e insulti che avrà ricevuto, ma quando si giura amore e si tradisce, la situazione non può che essere questa. Sui social molto probabilmente la mano è stata molto caricata, e ovviamente non riteniamo corrette le eventuali minacce, che nulla hanno a che fare con la nostra presa di posizione. I calciatori passano, Noi ed il Milan restiamo sempre". E per l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, si profila "un anno di particolari tensioni" tra Milan e Donnarumma.