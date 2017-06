Fassone,piccolo spiraglio per Donnarumma

MILANO, 19 GIU - "Raiola ha lasciato qualche piccolo spiraglio, saremmo felici se Donnarumma ci ripensasse. Le possibilità sono poche ma mai dire mai fino all'ultimo". L'ad del Milan Marco Fassone non considera ancora impossibile il rinnovo di contratto fra il club e il portiere. "Non abbiamo bisogno dell'elemosina di qualcuno che ci porta 20 milioni, Donnarumma vale molto di più - dice Fassone -. Gigio rimane qui e andrà via l'anno prossimo a zero, se qualcuno lo vuole ci deve fare un'offerta che corrisponde al suo valore".