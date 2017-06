Jovetic, Inter rifiuta offerta Siviglia

MILANO, 19 GIU - "Non accettiamo l'offerta del Siviglia. L'ho appena comunicato al club. La somma è insufficiente e con queste cifre non c'è l'accordo". Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini, a Abc.es, chiude le porte alla società spagnola per la cessione di Stevan Jovetic. Il Siviglia, che poteva esercitare il diritto di riscatto del montenegrino a 13 milioni di euro, vorrebbe trattare per avere uno sconto sull'acquisto del giocatore. Ma l'Inter ha già affermato di non volere abbassare la cifra del riscatto. "Capisco l'Inter - dice l'agente di Jovetic Fali Ramadani - avevano posto un'opzione e ora dovrebbero dire ai propri tifosi che abbassano le pretese per un giocatore che ha molto mercato. Per Stevan le offerte non mancano. Lo vogliono in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Gli piacerebbe restare al Siviglia ma sa che è impossibile senza l'accordo tra le società. Quando arrivò in Spagna si è decurtato l'ingaggio del 15% e se torna in nerazzurro lo rivuole indietro".