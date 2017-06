Ventura, Belotti scelga con attenzione

ROMA, 19 GIU - Consigli non richiesti ma utili per il gallo Belotti. Al centravanti del Torino che le voci di mercato danno in partenza per il Psg, oggi il ct azzurro Gian Piero Ventura, dai microfoni di 'Radio anch'io sport' gli ha fatto conoscere la sua opinione sulla vicenda. "Egoisticamente -ha detto il tecnico della Nazionale italiana- più riesco a tenerlo sott'occhio in Italia, meglio sarebbe per me. Ho avuto la fortuna di far spiccare il volo a molti calciatori. Ma al di la di questo, ho sempre sostenuto che i calciatori quando vanno via, devono farlo per entrare dalla porta principale, non da quella di servizio". Come per dire "se Belotti va al Psg perchè può essere un protagonista, va bene. Ma se va lì solo per integrare la rosa...". Ventura ha augurato al giocatore "di fare la scelta migliore" ed ha sottolineato che "£ancora non ha fatto vedere il massimo di ciò che può fare".