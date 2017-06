Ventura, Berardi ha qualità enormi

ROMA, 19 GIU - Berardi "ha delle qualità enormi, ma deve trovare la convinzione e la consapevolezza dei propri mezzi". Così il ct azzurro Gian Piero Ventura, ai microfoni di 'Radio anch'io sport', sull'attaccante del Sassuolo. Ventura ha sottolineato che il giocatore calabrese "ha fatto tre stage con la Nazionale, è migliorato nella serenità, ha grandissime potenzialità. Si è realizzato a Sassuolo, che è una società importante e di grandi prospettive, ma chiaramente non è quella che viene chiamata una grandissima piazza, o una squadra che lotta per la Champions. Berardi deve fare questa esperienza, non dal punto di vista tecnico, ma da quello caratteriale, della mentalità e della responsabilità. Una volta superato questo step, lui ha delle qualità enormi".