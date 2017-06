U21, Ventura promuove azzurrini

ROMA, 19 GIU - Il ct azzurro Gian Piero Ventura promuove gli azzurrini di Di Biagio dopo la vittoria di ieri contro la Danimarca per 2-0 nella prima partita del campionato europeo. "La nazionale dell'under 21 -ha detto Ventura ai microfoni di 'Radio anch'io sport'- è una squadra dalle grandissime potenzialità. C'è stata tensione nel primo tempo per la troppa voglia di fare bene. La partita è stata vinta meritatamente, è fondamentale in questi tornei vincere la prima". Secondo Ventura "il girone è alla portata dell'Italia, tutto il campionato lo è. Ci sono i presupposti per fare qualcosa di buono". A parere del ct della Nazionale "la squadra può ancora crescere, il gruppo è molto unito, e ha grande voglia di essere protagonista. La stessa tensione del primo tempo è stata figlia della grande voglia di fare bene. Sono ragazzi pieni di adrenalina, torneo è breve, ci sono le possibilità anche dal punto di vista fisico di essere all'altezza".