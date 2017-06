Confederations: Camerun-Cile 0-2

ROMA, 18 GIU - Il Cile ha battuto 2-0 il Camerun nella prima partita del gruppo B della Confederation Cup in corso in Russia. Le reti portano la firma di due ex della Serie A come l'ex juventino Arturo Vidal (all'81'), su assist di Alexis Sanchez, e l'ex Napoli Eduardo Vargas al 94'. Domani Australia-Germania completerà la 1/a giornata del girone. Come nella gara del pomeriggio, anche nel posticipo c'è stato spazio per la Var che ha portato prima all'annullamento di un gol del Cile (si era a fine primo tempo) e, di converso, alla convalida del secondo gol cileno, inizialmente non concesso dal guardialinee.