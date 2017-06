Messi: 41 Dom Perignon 37.000 di conto

ROMA, 18 GIU - Leo Messi è tornato a Barcellona, dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza con la futura moglie Antonella Rocuzzo, i figli Thiago e Matteo, le famiglie dei suoi amici Luis Suarez e Cesc Fabregas. Al ritorno, però, l'argentino ha trovato una sorpresa sgradita: la foto sui siti di uno scontrino lasciato sul tavolo di un locale, con un conto di 37.330 euro. Gli illustri avventori hanno offerto un remake della grande abbuffata, consumando 27 pizze, 41 bottiglie di champagne Dom Perignon, piatti 'lussuosi' e gustosi. Dall'aragosta alla tartare di gamberi, dal tonno al salmone e al caviale, i due spagnoli e l'uruguagio non si sono fatti mancare niente. Dopo avere appreso la notizia, apparsa anche sull'edizione online del Mundo deportivo - uno dei giornali più vicini alle sorti del Barcellona - Messi ha pubblicato un tweet in cui parla di voci false. "Jajajajajajaja, la gente inventa le cose più clamorose, è incredibile come altre persone ci credano", scrive, allegando due faccine sorridenti.