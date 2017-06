L'Atletico Madrid rivuole Diego Costa

ROMA, 18 GIU - L'Atletico Madrid ha un piano per riportare 'a casa' Diego Costa, che era partito proprio dal secondo club della capitale spagnola per vestire la maglia del Chelsea. Il centravanti brasiliano, ma di passaporto spagnolo, come noto, è in rotta con il club di Stamford bridge, dopo essere stato scaricato con un sms da Antonio Conte. Secondo il Daily mirror, per Diego Costa è pronta un'offerta di 30 milioni da parte del club 'colchonero', 10 in meno di quanto gli stessi dirigenti lo cedettero agli emissari londinesi nell'estate 2014. Prima di poter operare sul mercato, tuttavia, l'Atletico di Madrid dovrà risolvere il problema della sanzione inflittagli dalla Fifa, che gli impedisce di portare a termine acquisti. Potrebbe partire da Madrid una richiesta a Diego Costa di rimanere 'fermo' nel Chelsea fino a gennaio, per poi fare ritorno da dove era partito e così giocare la seconda parte della stagione 2017/18 con la maglia biancorossa.