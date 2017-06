Coppa di Tunisia: vince il Club Africain

ROMA, 18 GIU - Il Club Africain (Ca) di Tunisi si è aggiudicato per la 12/ma volta la Coppa di Tunisia, battendo in finale per 1-0 l'Union sportive de Ben Guerdane (Usb), con una rete di Saber Khalifa al 3'. Il Club Africain, che non vinceva una Coppa di Tunisia dal 2000, quest'anno si è classificato terzo nella Ligue A, il massimo campionato di calcio del Paese nordafricano. Ad assistere al match in tribuna il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, e il premier Youssef Chahed, oltre al presidente del Ca e leader del partito Union patriotique libre, Slim Rihai. Il ministero dell'Interno tunisino ha aperto un'inchiesta su uno striscione esposto dagli ultrà del Club Africain in cui è scritto: "Vi detestiamo governanti arabi per boicottare il Qatar, mentre lasciate in pace Israele".