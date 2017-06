Anche Ancelotti vuole Cristiano Ronaldo

ROMA, 18 GIU - Cristiano Ronaldo è l'uomo che infiamma il calciomercato: il suo proposito di lasciare il Real Madrid è noto ed è per questo che da giorni ormai è diventato l'oggetto del desiderio dei club, oltre che degli allenatori più quotati. 'CR7' è soprattutto il sogno proibito di presidenti e tifosi: chi non lo vorrebbe a guidare l'attacco della propria squadra del cuore? Sul portoghese, che stasera esordirà nella Confederations cup, in Russia, c'è anche il Bayern Monaco del 'suo' ex allenatore Carlo Ancelotti. Non solo Manchester United e PSG, dunque, sono interessati alle prestazioni del calciatore che si avvia a vincere il quinto Pallone d'Oro della carriera. La voglia di tornare ai vertici del calcio europeo da parte dei dirigenti bavaresi potrebbe convincerli a effettuare un investimento molto cospicuo per l'attaccante lusitano.