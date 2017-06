Juve: D. Alves verso il Manchester City

ROMA, 17 GIU - Dani Alves è sempre più vicino all'addio alla Juventus. In serata il Guardian, nella propria edizione online, ha rivelato che il Manchester City è pronto a offrire al club bianconero vicecampione d'Europa 5 milioni di sterline, quasi 6 milioni di euro, per il cartellino del terzino di fascia brasiliano, arrivato a Torino un fa, dopo una lunga permanenza nel Barcellona. Dani Alves sulla sponda City di Manchester ritroverebbe il vecchio allenatore Pep Guardiola che lo valorizzò proprio nella capitale catalana, dove Daniel Alves era arrivato affamato di vittorie dal Siviglia. Il brasiliano, 34 anni, è destinato a sostituire Bacary Sagna e Gael Clichy, i cui contratti con il City scadono alla fine del mese, che non rientrano più nei piano di Guardiola, reduce da una stagione pressochè fallimentare.