Europei: U. 21, Portogallo-Serbia 2-0

ROMA, 17 GIU - Il Portogallo ha battuto la Serbia, nella partita d'esordio del Gruppo B della fase finale dell'Europeo Under 21, del quale fanno parte anche Spagna e Macedonia. Nel match disputato a Bydgoszcz (Polonia), i lusitani sono passati in vantaggio al 37' con Goncalo Guedes del PSG, bravo a raccogliere un rimbalzo in area e a incornare su assist di Podence. All'88' è arrivato il raddoppio grazie a Bruno Fernandes, che ha sfruttato un assist di Sanches e ha concluso imparabilmente alle spalle del portiere Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino e fratello del Sergej che gioca nella Lazio.