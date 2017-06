Parma promosso nel campionato di Serie B

ROMA, 17 GIU - Un gol di Scavone, dopo 11' di gioco, e uno di Nocciolini, al 21' della ripresa, hanno regalato al Parma la promozione in Serie A, permettendo agli emiliani di aggiudicarsi per 2-0 la finale dei Playoff del campionato di Lega Pro, disputata nello stadio Franchi, a Firenze. Per il club emiliano si tratta del ritorno nel grande calcio: era retrocesso in Serie B nella stagione 2014/15 e, dopo il fallimento, la squadra era stata iscritta al campionato di Serie D, da dove è risalita fino a tornare nei cadetti.