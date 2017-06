Samp: ag.Skriniar frena su ipotesi Inter

GENOVA, 17 GIU - Primo stop nella trattativa tra la Sampdoria e l'Inter per il difensore blucerchiato Milan Skriniar. Il centrale slovacco piace molto ai nerazzurri e il ds Ausilio ha incontrato anche oggi il braccio destro di Ferrero, Romei. A fermare tutto però il procuratore del giocatore che nel pomeriggio ha lanciato segnali inequivocabili parlando di conferma al cento per cento. L'Inter però non ha nessuna intenzione di mollare la presa e la posizione del procuratore potrebbe in realtà essere una mossa per alzare il prezzo del giocatore. Sul tavolo della trattativa inoltre i nerazzurri potrebbero inserire Caprari, elemento che piace molto alla Samp. Entrano intanto nel vivo le trattative per acquistare Murru del Cagliari, in un'operazione che potrebbe portare Cigarini e Regini in Sardegna, e soprattutto Ilicic dalla Fiorentina.