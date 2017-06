Calcio:Morata ha sposato Alice a Venezia

VENEZIA, 17 GIU - Alvaro Morata ha sposato Alice Campello, la modella e blogger veneziana cin quelle che sono state definite le 'nozze social dell'anno'. Con un ritardo di mezzora, intorno alle 17.30, Alice, in abito bianco con strascico lunghissimo, è giunta nella chiesa del Redentore all'isola della Giudecca a Venezia. Ad attenderla lo sposo in vestito nero. Lungo la scalinata che caratterizza la chiesa del Palladio, circa 400 ospiti, con gran profusioni di abiti rosa, dello stesso colore di fiori e fedi nuziali, in oro, disegnate dagli stessi sposi. Gli invitati per giungere all'isola hanno utilizzato un apposito pontone, per far attraccare le barche, addobbati con gran festoni bianchi. Il rito è stato blindato così come lo spazio antistante la chiesa ma soprattutto il canale della Giudecca dove si sono dati appuntamento in molti, tra curiosi e fotografi, in barca, ma tenuti a distanza per motivi di sicurezza. Tra gli ospiti il compagno di squadra Izco e Simone Zaza, che gioca nel Valencia.