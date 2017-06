Benevento:Vigorito, lavoriamo col Comune

BENEVENTO, 17 GIU - "Siamo pronti a collaborare per la manutenzione dello stadio 'Vigorito' ma gli immobili si possono anche vendere". Lo ha detto Oreste Vigorito, presidente del Benevento. "Clemente Mastella come persona ha dato grande disponibilità - ha detto Vigorito - ma è evidente che l'attuale situazione giuridica del Comune non aiuta alla soluzione dei problemi per lo stadio. Non sono meravigliato che il Comune di Benevento non sia pronto a capire che ha uno stadio e che lo deve mettere a posto. Sono disponibile a trovare una forma di collaborazione. In teoria anche il Comune ha detto la stessa cosa. Giovedì prossimo ci sarà una commissione composta da esperti di Palazzo Mosti e dai miei tecnici per fare il punto della situazione. Da una parte ci sono una Lega e una Federazione che chiedono delle cose e anche loro devono andarci un po' calmi; adesso le attenzioni si concentrano tutte sullo stadio di Benevento. Noi intendiamo fare la nostra parte in coerenza con quello che succede in altre parti del mondo".