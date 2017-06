Fiorentina: Antognini premia Batistuta

FIRENZE, 17 GIU - Nella stagione dei festeggiamenti per i 90 anni, la Fiorentina oggi ha omaggiato Gabriel Omar Batistuta, l'attaccante più prolifico della storia del club che per impegni non aveva potuto presenziare in occasione dell'evento che si è svolto al Franchi lo scorso 28 agosto. Batistuta, in questi giorni a Firenze per una breve vacanza, è stato premiato a nome della società da Giancarlo Antognoni: il club manager viola ha consegnato all'ex campione argentino la maglia celebrativa e la targa in ricordo dei suoi 9 anni trascorsi in maglia viola.