Tifosi Alessandria a Firenze sognando B

ALESSANDRIA, 17 GIU - Sono quindici i pullman partiti questa mattina da Alessandria per Firenze, dove alle 18 i grigi di Bepi Pillon sfidano il Parma nella finalissima di Lega Pro per la serie B. In tutto sono 2.200 i tifosi al seguito della squadra, che sogna di tornare nella serie cadetta dopo 42 anni. La voglia di tifare Alessandria è tanta e non vi rinunceranno anche i tifosi che non saranno al Franchi. Sono numerosi i circoli sportivi e i locali che si sono organizzati per far vedere la partita, che viene trasmessa in diretta su RaiSport.