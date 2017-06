Calcio: Milan ha chiesto Perin al Genoa

GENOVA, 16 GIU - Il Milan avrebbe offerto 8 milioni al Genoa per il portiere Mattia Perin, attualmente fermo per infortunio. La società rossonera si sarebbe mossa nelle ultime ore con i dirigenti rossoblù nell'ottica di sostituire Donnarumma. La società rossoblù avrebbe respinto la proposta perché valuta il proprio portiere, che non è in scadenza di contratto e recentemente ha confermato di voler rimanere al Genoa, almeno 15 milioni di euro.