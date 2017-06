Calcio: primo Hackaton italiano a Trento

TRENTO, 16 GIU - Il "Primo Hackaton del calcio italiano - maratona di innovazione della Figc" è in programma il 14 e 15 ottobre a Trento. L'evento, primo hackathon mai realizzato a livello globale da una federazione nazionale calcistica, è organizzato dalla Figc con l'Università di Trento e la Provincia autonoma di Trento. Si svolgerà col patrocinio del Commissario europeo all'educazione, gioventù, cultura e sport, la Presidenza del Consiglio-Ufficio Sport e il Coni. Le iscrizioni si sono aperte oggi e proseguiranno fino al 27 settembre. "L'iniziativa, che rappresenta uno dei progetti definiti all'interno di Kick Off - il think-thank della Figc - è una maratona di 24-48 ore per virtuosi 'hacker' del computer - spiega la stessa Figc - dove partecipano a vario titolo innovatori, potenziali imprenditori, esperti e appassionati di tecnologie, software e ricerca applicata, per definire progetti di business, prototipi di soluzioni tecnologiche e/o applicazioni software legati al tema portante della manifestazione".